СМИ: в окрестностях Мосула найдено массовое захоронение жертв ИГ

В Ираке в окрестностях Мосула обнаружено массовое захоронение, в котором находятся останки около четырёх тысяч человек. Об этом сообщает британское издание Telegraph. Воронка расположена недалеко от дороги, соединяющей Мосул с Багдадом.

По словам местных жителей, члены запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство" сбрасывали туда тела иракских военных. Изначально глубина воронки составляла около четырёхсот метров. К лету 2015 года исламисты засыпали её землёй и обломками бетонных стен.

Мосул был захвачен "Исламским государством" в 2014 году. Операция по восстановлению правительственного контроля началась в октябре прошлого года. Иракской армии удалось выбить исламистов из восточных районов города и аэропорта Мосула. В настоящее время идут бои за западную часть города. Джихадисты используют заминированные машины, снайперов и снаряженные оружием дроны.