Никита Белых после курса лечения переведен обратно в СИЗО "Лефортово"

Обвиняемый в коррупции бывший губернатор Кировской области Никита Белых после курса лечения в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" переведен обратно в СИЗО "Лефортово". Об этом со ссылкой на члена столичной общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву сообщает "Интерфакс". Меркачева отметила, что в настоящее время Белых, который жаловался на проблемы с ногой, чувствует себя значительно лучше.

Белых был задержан в Москве 24 июня. Следователи утверждают, что в этот день он получил часть взятки, общая сумма которой составляет 400 тысяч евро. Экс-губернатор называет случившееся провокацией.