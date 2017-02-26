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Новости

В Киеве проходит "Марш солидарности" с жителями аннексированного Крыма

Участники "Марша солидарности" в Киеве

Участники "Марша солидарности" в Киеве

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В Киеве проходит "Марш солидарности", приуроченный ко Дню сопротивления Крыма против российской оккупации, который сегодня отмечают на Украине. Проект Радио Свобода "Крым.Реалии" ведет прямую трансляцию с мероприятия.

26 февраля 2014 года в Крыму прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. На следующий день российский спецназ занял здание Верховного совета полуострова. В мае 2014 года Россия аннексировала Крым.

Украинские власти называют аннексию полуострова "временной оккупацией". Президент Петр Порошенко в воскресенье заявил, что "весь мир знает, что Крым – это Украина".

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