В Киеве проходит "Марш солидарности" с жителями аннексированного Крыма

В Киеве проходит "Марш солидарности", приуроченный ко Дню сопротивления Крыма против российской оккупации, который сегодня отмечают на Украине. Проект Радио Свобода "Крым.Реалии" ведет прямую трансляцию с мероприятия.

26 февраля 2014 года в Крыму прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. На следующий день российский спецназ занял здание Верховного совета полуострова. В мае 2014 года Россия аннексировала Крым.

Украинские власти называют аннексию полуострова "временной оккупацией". Президент Петр Порошенко в воскресенье заявил, что "весь мир знает, что Крым – это Украина".