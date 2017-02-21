Киев: в Донбассе за три года конфликта погибли почти 10 тысяч человек

В Донбассе с 20 февраля 2014 года были убиты почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

За три года с начала военной операции России, которая привела к аннексии Крыма и кровопролитию в Донбассе, почти два миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409 километров. Через него Россия постоянно направляет на Украину наемников, оружие и боеприпасы. "Государством-агрессором захвачено 7 процентов территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы её граждан", - говорится в заявлении украинского МИДа.

Киев призывает Москву выполнить обязательства по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Немедленно прекратить нарушать права и свободы в аннексированном Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях, освободить украинских заложников и политических заключенных, вернуть Крым Украине, отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

За минувшие сутки в Донбассе сепаратисты не менее 74 раз обстреливали позиции украинских военных. Двое военнослужащих ранены, сообщает "Украинская правда". Несмотря на это, в министерстве обороны Украины заявляют о снижении интенсивности боевых действий в регионе.

18 февраля стороны договорились об очередном перемирии, котороедолжно было начаться с 20 февраля.

В конце января ситуация на востоке Украины вновь обострилась. Бои начались у небольшого города Авдеевка, подконтрольного украинскому правительству. Это привело к потерям с обеих сторон, а также гибели мирных жителей. Украина и Россия обвиняли друг друга в обострении конфликта.