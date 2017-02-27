Суд рассматривает ходатайство Олега Навального об УДО

Урицкий районный суд Орловской области рассматривает ходатайство Олега Навального об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его брат, оппозиционер Алексей Навальный в своем твиттере.

В декабре 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Олег Навальный получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Алексей был приговорен к 3,5 годам условного заключения.

В июне прошлого года суд отказал Олегу Навальному в УДО, сославшись на норму, согласно которой УДО можно просить, отбыв больше двух третей срока наказания по особо тяжким статьям. За полтора года в исправительном учреждении Олегу Навальному было предъявлено около 20 дисциплинарных взысканий.