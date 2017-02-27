Безвизовый режим для граждан Грузии при поездках в ЕС вступит в силу с конца марта

С конца марта текущего года граждане Грузии смогут без виз посещать страны Шенгенской зоны на краткосрочный период. Об этом заявил представитель Евросоюза по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

В ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, которая проходила в рамках двухдневного визита в Тбилиси, Аврамопулос отметил, что Грузия добилась большого прогресса в процессе осуществления реформ, что ЕС "высоко оценивает этот прогресс". В ходе встречи обсуждались перспективы углубления сотрудничества Грузии и ЕС и продолжения процесса оказания помощи стране.

В декабре 2016 года в Евросоюзе был предварительно одобрен механизм отмены виз. 2 февраля текущего года Европарламент проголосовал за либерализацию визового режима для граждан Грузии.