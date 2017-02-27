Захарченко и Плотницкий пригрозили Киеву отменой поставок угля

Руководители пророссийских сепаратистов на востоке Украины Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что готовы прекратить поставки угля на Украину, если украинские активисты не прекратят блокаду контролируемых сепаратистами территорий до 1 марта. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Главы так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" также пригрозили ввести "внешнее управление" на предприятиях, работающих на контролируемых сепаратистами территориях, но находящихся в украинской юрисдикции. Как говорится в заявлении, все производственные процессы на этих предприятиях будут перестроены и ориентированы на Россию и другие страны.

К прекращению блокады ранее призывала Москва, называя ее "нарушением Минских соглашений".

С конца декабря украинские активисты блокируют железные дороги, ведущие на юго-восток страны, протестуя, как они утверждают, против "незаконной торговли" с сепаратистами. С 15 февраля в стране введены чрезвычайные меры из-за дефицита угля. Президент Украины Петр Порошенко в середине февраля заявил, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители мирных украинских городов.