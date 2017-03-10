Стенка на стенку. Эфир в 18:30

Человечество так и не решило, что правильнее: сносить старые стены на границах между государствами или строить новые? Поэтому о сносе стен продолжают говорить, а новые стены продолжают строить. Видеотрансляция программы Александра Подрабинека «Дежавю» в пятницу в 18:30.

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