Стенка на стенку. Эфир в 18:30

Александр Подрабинек о стенах и границах между странами
Человечество так и не решило, что правильнее: сносить старые стены на границах между государствами или строить новые? Поэтому о сносе стен продолжают говорить, а новые стены продолжают строить. Видеотрансляция программы Александра Подрабинека «Дежавю» в пятницу в 18:30.
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