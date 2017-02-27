Уборку цветов с мемориала Немцову объяснили "безопасностью людей"

Государственное бюджетное учреждение "Гормост" назвало причину, по которой с народного мемориала оппозиционному политику Борису Немцову на Большом Москворецком мосту накануне увезли все цветы и портреты.

Большое скопление цветов, лампад фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, заявил представитель "Гормоста". В компании подчеркнули, что цветы и другие атрибуты памяти с моста полностью убирать не будут, но их большого скопления не допустят.

В ночь на 27 февраля у народного мемориала Борису Немцову были задержаны шесть человек. Вместе с полицией на место задержания подъехало семь машин "Гормоста", сотрудники которой вывезли с мемориала все цветы и портреты убитого политика.

В воскресенье в Москве марш памяти Немцова, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. После шествия некоторые активисты возложили цветы на месте убийства политика.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Сразу после убийства активисты создали на этом месте народный мемориал. Полиция неоднократно задерживала дежурящих у него активистов.

