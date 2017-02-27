У мемориала Немцову в Москве задержаны шесть человек

В центре Москвы у народного мемориала Борису Немцову задержаны шесть человек. По данным портала "ОВД-Инфо", в ночь на 27 февраля к Большому Москворецком мосту подъехали четыре полицейских машины. Сотрудники правоохранительных органов увезли в отделение пятерых дежурных – Тимофея Никонова, Любовь Сергееву, Валерия Кузьменкова, Вячеслава Захарова и Дениса Юдина. Супстя час был задержан еще один человек – Федор Ходьков.

Вместе с полицией на место задержания подъехало семь машин компании "Гормост", на которых с моста вывезли все цветы и портреты убитого оппозционера.

Ранее стало известно, что у мемориала Немцову задержали женщину, которая пришла возложить цветы.

В воскресенье в столице прошел Марш памяти Немцова. В нем приняли участие около 15 тысяч человек. После завершения согласованного с властями шествия некоторые активисты направились к месту убийства политика.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Сразу после убийства активисты создали на этом народный мемориал. Полиция неоднократно задерживала дежурящих у него активистов.