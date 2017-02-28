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Новости

Киноакадемия США извинилась за ошибку на вручении "Оскара"

Создатели фильма "Лунный свет"

Создатели фильма "Лунный свет"

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Американская киноакадемия принесла официальные извинения за ошибку, в результате которой победителем в номинации "Лучший фильм" ошибочно объявили киномюзикл "Ла-Ла-Ленд".

В пресс-релизе говорится, что это произошло по вине компании PricewaterhouseCoopers, которая подводит результаты голосования. Киноакадемия отметила "изящество", проявленное создателями "Ла-Ла-Ленда" и фильма "Лунный свет", который в итоге получил золотую статуэтку.

Организаторы "Оскара" также извинились перед актерами Уорреном Битти и Фей Данауэй, которые вручали награду за лучший фильм.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоялась вечером 26 февраля в Лос-Анджелесе. "Ла-Ла-Ленд" Дэмьена Шазелла завоевал шесть "Оскаров". Драма "Лунный свет" Барри Дженкинса была признана лучшим фильмом года, а также получила награды в номинациях "Лучший актер второго плана" и "Лучший адаптированный сценарий".

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