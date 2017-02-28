Председатель Верховного суда России Лебедев поддержал отмену статьи 212.1

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах. Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не позиция суда, "так как мы пока этот вопрос не обсуждали".

Ранее за отмену статьи выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Кремле отметили, что такое предложение "заслуживает внимания". При этом Минюст и Госдума заявили, что ожидают решения правительства по этому вопросу. Об этом сообщает издание "Медуза".

Вопрос об отмене статьи 212.1 Уголовного кодекса в начале 2017 года был рассмотрен Конституционным судом. Он решил, что статья не противоречит Конституции, но требует корректировки.

Конституционный суд также потребовал пересмотреть приговор Ильдара Дадина – единственного осужденного по этой статье. После этого приговор Дадина решением Верховного суда был отменен, а сам активист вышел на свободу 26 февраля.