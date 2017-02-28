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Председатель Верховного суда России Лебедев поддержал отмену статьи 212.1

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах. Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не позиция суда, "так как мы пока этот вопрос не обсуждали".

Ранее за отмену статьи выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Кремле отметили, что такое предложение "заслуживает внимания". При этом Минюст и Госдума заявили, что ожидают решения правительства по этому вопросу. Об этом сообщает издание "Медуза".

Вопрос об отмене статьи 212.1 Уголовного кодекса в начале 2017 года был рассмотрен Конституционным судом. Он решил, что статья не противоречит Конституции, но требует корректировки.

Конституционный суд также потребовал пересмотреть приговор Ильдара Дадина – единственного осужденного по этой статье. После этого приговор Дадина решением Верховного суда был отменен, а сам активист вышел на свободу 26 февраля.

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