Верховный суд России пересмотрит приговор Ильдар Дадину

Президиум Верховного суда России сегодня пересматривает приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Ильдар Дадин – первый в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Позже срок был снижен до двух с половиной лет.

10 февраля Конституционный суд России, рассмотрев жалобу защиты Дадина, признал саму статью соответствующей основному закону страны, однако дело в отношении оппозиционера постановил пересмотреть и внести изменения в Уголовный кодекс.

Адвокаты Дадина, который сейчас находится в колонии в Алтайском крае, полагают, что единственным решением, которое исполнило бы постановление Конституционного суда, было бы прекращение уголовного дела и немедленное освобождение их подзащитного.

13 февраля защита Дадина обратилась в Верховный суд России с таким ходатайством.

В то же время по сообщениям СМИ, Государственная дума пока не готовят поправки к статье Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Там заявляют, что инициатива должна исходить от прительства.