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Общество

Несносные кварталы

Несносные кварталы
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Несносные кварталы

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Программа сноса пятиэтажек затронет десятую часть всего жилого фонда Москвы

Масштабная программа сноса пятиэтажек так называемых несносимых серий была заявлена мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с Владимиром Путиным. В планах мэрии снос восьми тысяч домов, которые ранее считались подлежащими ремонту. Программа может затронуть 1,6 млн человек.

Первая программа сноса хрущевок была запущена еще в конце 90-х годов прошлого века. С момента ее начала в Москве было снесено более полутора тысяч не подлежавших ремонту пятиэтажек. Остальные восемь тысяч, которые и планируется снести сейчас, были отнесены к так называемым "несносным" сериям.

Корреспондент Радио Свобода побывал в худшем из "несносных". Посмотрите, как там живется и думается людям.

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