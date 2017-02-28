Несносные кварталы

Масштабная программа сноса пятиэтажек так называемых несносимых серий была заявлена мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с Владимиром Путиным. В планах мэрии снос восьми тысяч домов, которые ранее считались подлежащими ремонту. Программа может затронуть 1,6 млн человек.

Первая программа сноса хрущевок была запущена еще в конце 90-х годов прошлого века. С момента ее начала в Москве было снесено более полутора тысяч не подлежавших ремонту пятиэтажек. Остальные восемь тысяч, которые и планируется снести сейчас, были отнесены к так называемым "несносным" сериям.

Корреспондент Радио Свобода побывал в худшем из "несносных". Посмотрите, как там живется и думается людям.