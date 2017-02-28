Подана заявка на референдум о передаче Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге инициативная группа граждан подала в городскую избирательную комиссию заявку на проведение референдума о принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов, а также храма Спаса-на-крови. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего в инициативную группу вошли 22 человека, в их числе шесть депутатов Законодательного собрания Петербурга. Они предлагают вынести на голосование вопрос о том, что указанные православные соборы должны остаться в собственности города.

Согласно законодательству, избирком должен проверить заявку в течение 15 дней. Если она будет удовлетворена, документ передадут на рассмотрение местным депутатам. После этого необходимо собрать в поддержку референдума подписи около 80 тысяч жителей Петербурга.

В январе 2017 года глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Это решение привело к массовым протестам в городе.