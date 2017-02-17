Патриарх назвал передачу Исаакия РПЦ символом примирения

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революции 1917 года призвана примирить народ. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, впервые комментируя решение властей Петербурга о передаче храма.

По словам патриарха, церковь молится, чтобы возвращение собора "остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора". Он подчеркнул, что Исаакиевский собор будет открыт для всех и вход в него будет бесплатным.

Накануне первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов предположил, что РПЦ придется ограничить вход в собор, так как после отмены платы за билеты число туристов может вырасти, и "людей там будет как в метро в час пик".

О переходе собора в ведение церкви официально объявил 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Против выступили Союз музеев Петербурга и Ленинградской области и Союз ученых.

Более ста тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить это решение. Активисты также обратились в суд с иском о законности передачи собора, но суд отказался его рассматривать.

В городе прошли несколько акций протеста.

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