"Пришли к абсолютно чистому человеку"

Сегодня в Москве прошел обыск у журналистки и правозащитницы, сотрудницы "Открытой России" Зои Световой. Около 11 утра к ней пришли полицейские и сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, обыск связан со вторым делом ЮКОСА. По информации адвокатов, обыск был санкционирован 18 января 2017 года судьей Басманного суда Еленой Ленской. У Световой изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Источники в правоохранительных органах назвали обыск "рутинной работой" в рамках дела ЮКОСа и пояснили, что он не связан с правозащитной деятельностью Световой.

Вечером поступила информация, что обыск проводится еще у одной правозащитницы – Елены Абдуллаевой, координатора проекта Gulagu.net.

Еще во время обыска у Зои Световой адвокат Анна Ставицкая уточнила на своей странице в ФБ, что следственные действия проходят в рамках "первого дела ЮКОСа" 2003 года.

Поддержать Зою Светову пришли ее друзья и коллеги, которые ждали завершения обыска в подъезде.

Писатель Людмила Улицкая уверена, что обыск у Зои Световой – попытка наказать ее за сотрудничество с Михаилом Ходорковским и его организацией "Открытая Россия":

Этот дом как был бедным, так и остался

– Разумеется, это давление. Потому что это связано с "делом Ходорковского". Мы прожили достаточно бедную юность, у всех у нас была зарплата в лучшем случае 120 рублей, ставка младшего научного сотрудника, и этот дом (квартира Зои Световой. – РС) как был бедным, так и остался. Здесь нет ничего такого, что сегодня есть во многих домах наших чиновников, нашего начальства. Это нормальный дом людей, которые много работают и мало получают. Потому что за работу, которую Зоя ведет, вообще говоря, почти ничего и не платят. Но, к сожалению, у нас все общественные организации переживают тяжелые времена. Такое ощущение, что все, кто работает на какие-то социальные программы, оказываются под ударом, они вот-вот будут объявлены "иностранными агентами", и большая часть уже объявлена "иностранными агентами". Это такая нелепость и бред, и конечно, чудовищный закон. Видимо, наша страна так живет, так развивается – все время эти качели, которые нас несут то вправо, то влево, причем до упора, страна экстремальная. Ну, видимо, начинается какой-то новый размах этих ужасных качелей. Этот обыск, конечно, для меня ужасный знак, – рассказала Людмила Улицкая.

В квартиру Зои Световой попытались попасть правозащитники Александр Подрабинек и Лев Пономарев, об этом Александр Подрабинек написал в своем ФБ и рассказал Радио Свобода:

​– За дверью был слышен голос Зои Световой, которая спросила: "Кто это?" И потом какие-то были там переговоры внутри, и в результате дверь осталась закрытой. Они не пускают на обыск, они боятся большого скопления честных людей во время своих процессуальных действий. Это такая довольно распространенная практика – они обычно закрывают двери и никого не пускают. Хотя бывают случаи, что людям удавалось проходить, на обыске присутствовать и как-то поддерживать своих друзей.

О том, с чем может быть связан обыск у Зои Световой, рассуждает поэт Лев Рубинштейн:

Есть ощущение, что на Зое они зубки обломают

– Почему приехали именно к ней – бог их знает. Могли приехать к кому-нибудь другому. Это такая разросшаяся контора, которая себе ищет работу. У меня есть ощущение, я надеюсь, что оно верное, что на Зое они зубки обломают, этот не тот человек, с которым легко... Она не таких видела, и ее слишком много людей знают, любят и уважают, просто очень много! И ее лично, и через ее детей, и через ее родителей. Я подозреваю, что самый элементарный процесс запугивания. Но опять же, нашли кого пугать. Больше всего возмущает, что они сегодня пришли к абсолютно чистому в моральному смысле человеку, – сказал поэт Лев Рубинштейн.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, назвал обыски дома у правозащитницы "рутинной процедурой" и подтвердил, что они проводятся по делу ЮКОСа. При этом он отметил, что обыск не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом: "Обычная техническая работа. Много шума из ничего", – пояснил собеседник агентства.

Обыски у Световой проводятся "для сбора материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках "большого дела ЮКОСа", отметил источник. По его словам, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства "отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц". Следствие полагает, что финансирование проекта "Открытая Россия" осуществляется из похищенных средств.

Родители Зои Световой Феликс Светов и Зоя Крахмальникова были известными советскими диссидентами. Зоя Светова – российский журналист, публицист и правозащитник. Обозреватель журнала The New Times, сотрудничает с "Открытой Россией" и Радио Свобода.

"Мы пока не знаем, кто в 2017 году проводит обыск в квартире у Зои Световой, Филиппа Дзядко, Тимофея Дзядко, Тихона Дзядко, Анны Дзядко, но можем кое-что рассказать о тех, кто проводил обыски у ее родителей в 1982 и в 1985 годах", - пишет в связи с обыском "Международный мемориал", публикуя копии протоколов обысков квартиры и дачи Феликса Светова и Зои Крахмальниковой, хранящиеся в архиве общества "Мемориал".