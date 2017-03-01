Жительницу Алтая осудили по статье о призывах к сепаратизму

Суд на Алтае приговорил жительницу села Сёйка к полутора годам условно, признав ее виновной в призывах к нарушению территориальной целостности России из-за репоста в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает издание "Сиб.фм" со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры.

По версии следствия, осужденная разместила на своей странице ссылку на статью под названием "Обращение к сибирякам и россиянам", где якобы содержатся призывы отделить Сибирь от России, допуская при этом насильственные методы.

Отягчающим обстоятельством суд счел признание обвиняемой в том, что она негативно относится к действующим российским властям и их политике.

Статья о призывах к нарушению территориальной целостности России была включена в Уголовный кодекс вскоре после аннексии Крыма. По ней, в частности, были осуждены кубанская активистка Дарья Полюдова и председатель Татарского общественного центра Рафис Кашапов.