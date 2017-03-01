"Укртелеком" сообщил об отключении связи в "ДНР"

Украинская телекоммуникационная компания "Укртелеком" была вынуждена прекратить оказание услуг на подконтрольной пророссийским сепаратистам части Донецкой области, сообщается на сайте компании.

В сообщении сказано, что оператор потерял возможность управлять оборудованием "из-за вмешательства неустановленных лиц и захвата офиса вооруженными людьми". Из-за этого в настоящее время без связи остались почти 200 тысяч человек. В компании отметили, что сообщат о сложившейся ситуации правоохранительным органам и другим операторам связи.

Ранее пророссийские сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, расположенных на подконтрольных им территориях. На подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса действуют несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию.

