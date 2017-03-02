Доклад Oxfam: права женщин нарушаются во многих странах мира

Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины. В 155 странах есть, по меньшей мере, один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину. Об этом говорится в докладе международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam, передает "Немецкая волна".

Сегодня разрыв в оплате труда мужчин и женщин в среднем составляет 23 процента. Женщины до десяти раз чаще выполняют неоплачиваемую работу по уходу за другими. Исследование, проведенное в 67 развивающихся странах, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть необходимая квалификация.

Для достижения равенства в работе, зарплате и уровне должностного положения потребуется 170 лет, считают эксперты. Oxfam призывает поддерживать женщин в их движении за равные права.