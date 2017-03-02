Чего ждать от президента-2018?

Возможны ли модернизационные реформы при жестком авторитаризме? Если реформы возможны, то какие?

Какова вероятность возвращения власти на курс модернизации России после 2018 года? Как оценить первые планы ЦСР Алексея Кудрина?

Обсуждаем с профессором, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным, автором книг "Просуществует ли путинская система до 2042 года" и "Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара" Дмитрием Травиным.

Программа в эфире 2 марта в 19:05.

Ведет передачу Михаил Соколов.