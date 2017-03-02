Киев: сепаратисты круглосуточно обстреливают Авдеевку

В Донбассе пророссийские вооруженные сепаратисты практически круглосуточно обстреливают позиции украинских войск в районе города Авдеевка. Об это заявил представитель Министерства обороны Украины Андрей Лысенко. По его словам, при обстрелах сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" используют минометы, пушки и танки.

Всего за последние сутки, как заявил Лысенко, сепаратисты насели более 100 ударов по позициям военнослужащих и гражданским объектам в Донбассе, из них около 50 – из крупнокалиберных орудий. В городе Красного́ровка Донецкой области при обстреле была ранена пожилая женщина, ее доставили в больницу. Кроме этого, Киев заявляет об одном погибшем и девяти раненных украинских военных. В "ДНР" в нарушениях режима прекращения огня обвиняют правительственные войска.

Ранее в четверг стало известно, что президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин в феврале дважды обсуждали по телефону обострение ситуации под Авдеевкой, восстановление энергоснабжения города, а также освобождение заложников. В Киеве утверждают, что эти разговоры проходили в координации с европейскими партнерами, однако оказались безрезультатными.