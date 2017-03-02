Экспертный совет ВАК рассмотрит вопрос о диссертации Мединского

Экспертный совет по истории ВАК 6 марта решит, какая комиссия будет рассматривать материалы диссертации министра культуры России Владимира Мединского, сообщает The Insider.

Ранее стало известно, что диссертационный совет МГУ, отказавшийся рассматривать диссертацию Мединского, был расформирован. Об этом заявил ректор МГУ Владимир Садовничий. Он объяснил ликвидацию диссовета проводимой в вузе реформой.

Владимир Мединский защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" в 2011 году и получил ученую степень доктора наук. В апреле 2016 года группа ученых потребовала от Министерства образования и науки России лишить Мединского докторской степени, указав на многочисленные ошибки в его диссертации.

Претензии к работе должен был рассмотреть Уральский федеральный университет, однако сначала заседание диссертационного совета было перенесено, а затем рассмотрение вопроса перенесли в МГУ. Сам Мединский утверждал, что "любые нападки" на его работу будут "публично высмеяны".

