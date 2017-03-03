СМИ: зять Трампа встречался с российским послом вместе с Флинном

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, занимающий должность его старшего советника, вместе с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации источников издания, встреча прошла в башне Трамп-тауэр в Нью Йорке в декабре прошлого года, то есть еще до официального вступления Трампа в должность президента. Газета отмечает, что встречи членов переходного штаба с иностранными чиновниками допустимы, однако к ним приковано особенно много внимания на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в прошлогодние выборы в США.

На этой неделе газета The Washington Post сообщила, что Сешнс, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. По данным издания, одна из встреч прошла в сентябре прошлого года, когда стало известно о кибератаках на элементы американской избирательной системы, в которых позднее обвинили Россию. На слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры на пост главы Министерства юстиции Сешнс не стал рассказывать о встрече. После сообщений СМИ о контактах Сешнса с российскими властями лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала его отставки.

В феврале этого года ушел в отставку помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, после того как выяснилось, что он обсуждал санкции против России во время телефонного разговора с российским послом в Вашингтоне.