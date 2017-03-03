Несколько соратников Фийона уволились из-за расследования

Три французских парламентария покинули предвыборный штаб кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Ранее в отставку подали глава предвыборной кампании и советник Фийона. Соратники политика ушли со своих должностей на фоне расследования по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы.

В конце января стало известно, что жена Фийона фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая зарплату. На этой неделе политик подтвердил, что его вызвали в суд, на котором ему, вероятно, предъявят обвинения в хищениях. В четверг полиция провела обыск в его доме в Париже. Он назвал действия французских властей "политическим убийством", но не стал отказываться от участия в выборах президента.

По итогам недавних опросов (1 марта), в президентской гонке на первом месте по-прежнему лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21 процентов голосов), на втором – кандидат-центрист Эманнуэль Макрон (26 процента), на третьем – Фийон. Его популярность резко снизилась после скандала с трудоустройством супруги, который СМИ назвали "Пенелопагейт".