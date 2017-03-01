Фийон не будет отказываться от участия в выборах президента Франции

Кандидат в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фийон отказался выйти из президентской гонки из-за скандала с фиктивным трудоустройством его жены. На срочно созванной пресс-конференции в своем избирательном штабе в Париже он назвал обвинения в свой адрес "политическим убийством".

Фийон подтвердил, что 15 марта он должен явиться в суд, где ему официально предъявят обвинения по делу о хищениях. Ранее в среду французские СМИ сообщили о задержании супруги Фийона – Пенелопы. Подтверждения этой информации пока нет.

В конце января стало известно, что Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая зарплату. Фийон отверг эти обвинения, но из-за скандала его популярность снизилась.