Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в международный розыск

Следственный комитет России объявил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в международный розыск в рамках дела о мошенничестве. Также ведомство попросило Басманный суд заочно арестовать его.

Вороненкову заочно инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах – рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов.

В октябре 2016 года бывший депутат эмигрировал в Украину, опасаясь преследований на родине. По его словам, в декабре он получил гражданство этой страны. 15 февраля Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.

Экс-депутат утверждал, что он выступал против присоединения Крыма к России. Ранее Вороненков подтвердил опубликованную в конце января в СМИ информацию о том, что он дал показания генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича.

