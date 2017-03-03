Генштаб России: Пальмира перешла под полный контроль сирийской армии

Сирийская правительственная армия при поддержке российских военных во второй раз взяла под полный контроль Пальмиру, вытеснив из города всех джихадистов "Исламского государства", запрещённой в России экстремистской группировки. Об этом заявили в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России.

Операцией руководили российские военные советники. В настоящее время сапёры проводят разминирование города.

Исламисты захватывали Пальмиру дважды. В мае 2015 года "Исламское государство" заняло город после недельных боев. Экстремисты разрушили важные исторические памятники, включая античные храмы.

В начале 2016 года в результате совместной операции сирийских войск и российской авиации контроль над Пальмирой перешел к армии режима Асада. Однако в декабре джихадисты вновь восстановили контроль над городом. Сообщалось о новых разрушениях.