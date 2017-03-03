СМИ: под Пальмирой тяжело ранен российский генерал-майор

Во время боев за Пальмиру получил тяжелые ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа, генерал-майор Петр Милюхин, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в госпитале имени Бурденко. Именно туда, по данным издания, доставили пострадавшего.

В публикации "Фонтанки" также говорится, что Милюхин подорвался на мине около недели назад. Издание отмечает, что это первый генерал, пострадавший за время российской операции в Сирии.

В пресс-службе Западного военного округа пока не прокомментировали запрос "Фонтанки".

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об освобождении Пальмиры от вооруженных отрядов террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в России). Он уточнил, что город освободили правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации.

В декабре минувшего года СМИ сообщили, что под Пальмирой погиб командир российского десантно-штурмового батальона. При этом официальная Москва неоднократно отрицала участие российских военнослужащих в наземных операциях в Сирии.