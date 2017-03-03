Аппетиты Медведева

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование об элитной недвижимости Дмитрия Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Учредитель фонда Алексей Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица.

ФБК потребовал возбудить уголовные дела в отношении Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова, которого авторы расследования также называют причастным к коррупции.

О новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией беседуем с политиком Александром Осовцовым и писателем Дмитрием Быковым.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.