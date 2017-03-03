Дать взаймы государству

Уже в апреле в России могут появиться новые государственные облигации – специально предназначенные для частных лиц, граждан. Они будут 3-летними и номиналом в одну тысячу рублей, то есть 17 долларов по текущему курсу. Планируются два выпуска в год с выплатой процентов раз в полгода. Насколько привлекательными по своим условиям они могут оказаться для тех, на кого и рассчитывает правительство, предлагая им новый государственный заем, и чем отличаются от обычных облигаций федерального займа (ОФЗ), мы обсуждаем с российскими экспертами долгового рынка.

Новые “народные” облигации на первом этапе можно будет приобрести, как заявил на этой неделе министр финансов Антон Силуанов, лишь в двух государственных банках – Сбербанке и ВТБ24. И, кстати, только им и можно будет эти облигации вернуть, если человек захочет от них избавиться. Перепродавать, как обычные рыночные облигации, новые ОФЗ нельзя. Однако и само их приобретение упрощается – напрямую покупателем, то есть без необходимости обращаться к профессиональным брокерам, как в случае с ОФЗ, которые уже обращаются на рынке.

Новые “народные” облигации - это все же попытка найти новых частных инвесторов среди тех, которые пока не сильно разбираются в финансовых рынках.

​В какой же мере новые облигации могут стать альтернативой обычным банковским депозитам? Доходность новой ценной бумаги, если владелец продержит ее все три года, предполагается на уровне 8,5% годовых. При этом доходность, которую предлагают ныне крупнейшие розничные банки по вкладам на относительно умеренные суммы и на такой же срок, составляет в среднем около 6,5%. Так что чисто арифметически, вроде, новые облигации чуть выгоднее. Но, видимо, дело не только в арифметике…

Денис Порывай, аналитик австрийского банка Raiffeisen:

- Да, арифметика здесь – не единственный фактор. Сейчас большинство банковских депозитов предлагаются на срок год-полтора, а это – довольно короткий срок инвестирования. И практика показывает, что население в массе своей готово размещать “свободные” деньги именно на такой промежуток времени. В то время как предлагаемые ему новые облигации имеют срок погашения три года. А если вы держите их только год, то получаете ставку купона (то есть процент по облигации – РС) всего лишь 7,5%, что на сегодня никакого преимущества, по сравнению с депозитами в крупных банках, не дает. Поэтому, на мой взгляд, никакой “конкуренции” депозитам эти новые облигации Минфина не составляют.

Владимир Харченко, аналитик инвестиционно-финансового Дома “Капиталъ”:

- Думаю, вполне можно считать их альтернативой, причем - достаточно удачной. Ставка по депозитам, если брать крупные банки, ниже - где-то 5-7% на три года, а здесь предлагается 8,5%. Каких-то существенных отличий в худшую сторону у новых облигаций, по сравнению со вкладом, не будет. Ведь вклад тоже часто нельзя забрать досрочно, не потеряв при этом проценты. И по новым ОФЗ предлагается такая же примерно схема. Единственный небольшой минус, на мой взгляд, это периодичность процентных платежей: по новым “народным” ОФЗ купон будет выплачиваться раз в полгода, тогда как люди в целом уже привыкли, что купон выплачивается, как минимум, раз в три месяца, а то и каждый месяц.

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​Минимальный объем покупки новых облигаций – 30 тысяч рублей. При этом средняя по стране номинальная зарплата, по предварительным оценкам Росстата, в январе, более поздних данных пока нет, составила 35 тысяч 650 рублей. То есть новые облигации рассчитаны на людей как-то минимально все же обеспеченных. Но общий объем их выпуска пока заявлен весьма скромный – всего 20 млрд рублей. “Пробный шар”?

Денис Порывай:

- Действительно, средняя зарплата по России очень низкая. По итогам 2016 года - 36,6 тысячи рублей. А при такой средней зарплате возможности населения накопить относительно большой объем “свободных” денег, которые можно было инвестировать на три года, невелики. Так что это и впрямь “пробный шар”, чтобы понять, действительно ли у населения есть “свободные” и при этом “длинные” деньги, которые люди могли бы вложить в новые ОФЗ?

Владимир Харченко:

- Наверное, объем размещения мог быть и больше. Но все же это – лишь попытка “прощупать” рынок, получить представление, кто готов купить, как долго будет размещаться этот выпуск… Чтобы понять в итоге, с какой регулярностью и какие объемы предлагать в дальнейшем. Но в целом, действительно, новые “народные” ОФЗ, нацелены, скорее, на людей, имеющих сбережения, которые превышают сумму гарантирования вкладов. Покупка этих новых облигаций позволит таким людям, по сути, обеспечить себе гарантии возврата и в части этого превышения.

Все-таки она больше напоминает депозит, только не банка, а государства, учитывая, что ее нельзя продать или передать.

​Напомним, на сегодня в России застрахованными являются частные вклады на сумму до 1,4 млн рублей, то есть примерно 24 тысячи долларов по текущему курсу. Для сравнения, в странах еврозоны государством застрахованы частные вклады до 100 тысяч евро, а в Соединенных Штатах – вклады до 250 тысяч долларов…

Денис Порывай:

- У нас объем депозитов в банковской системе составляет 18 трлн рублей. И, вроде, создается впечатление, что в этой массе найдутся какие-то “свободные” средства, которые население могло бы разместить на длительный срок. Наверное, на 20 млрд рублей спрос будет. Но вопрос в том, действительно ли этот рынок достаточно велик? Так ли много людей готовы “переключиться” с депозитов на эти новые облигации? На мой взгляд, таких немного…

На мой взгляд, никакой “конкуренции” депозитам эти новые облигации Минфина не составляют.

​Эти новые “народные” гособлигации – лучше ли они “классических” ОФЗ, которые давно торгуются на российском рынке и доступны также иностранным инвесторам? Доходности бумаг практически совпадают. А некий тариф или комиссию придется платить в любом случае: если это “обычная” рыночная ОФЗ, то – брокеру, а если новая “народная” ОФЗ, то – видимо, банку, который их продает, хотя точно этот механизм, вроде, пока не определен…

Денис Порывай:

- Новые облигации, исходя из тех параметров, которые уже представлены, ничем не лучше, чем те ОФЗ, которые обращаются на бирже. А возможно – даже “хуже”. Ведь рыночные облигации в любой момент можно продать без потери купона, тогда как новые “народные” облигации – нет, для этого придется довольно долго держать. Соответственно, “плата” за саму невозможность продать эту бумагу в любой момент должна быть довольно высокой. Но та премия, которая по ним предлагается, на мой взгляд, отнюдь не компенсирует этот недостаток новых бумаг.

Владимир Харченко:

- Преимуществ у “классических” ОФЗ все-таки побольше, я бы так сказал. Скажем, доходность “народных” в 8,5%, да, лучше, чем по банковским депозитам. Но она абсолютно сопоставима с доходностью “классических” ОФЗ, которые обращаются на рынке. Ведь по 3-летним таким бумагам текущая доходность – те же 8,4-8,5%. Но при этом тариф посредника в случае рыночных бумаг, то есть его комиссионные, гораздо ниже, чем тот, о котором говорили организаторы нового “народного” займа. По их словам, он будет в пределах 1,5% от суммы покупки, а это - в десятки раз больше, чем инвесторы платят брокерам по “классическим” облигациям, обращающимся на вторичном долговом рынке. И получается, если эту комиссию банки, через которые будут продаваться новые облигации, в итоге переложат на самих покупателей, то в вся дополнительная “премия” по этим “народным” ОФЗ уйдет на оплату комиссионных.

А какова в среднем комиссия брокеров, о которой вы говорите, чтобы сравнить ее с предполагаемой пока комиссией по “народным” облигациям, то есть “до 1,5%”?

Владимир Харченко:

- Она может составлять 0,05% или 0,1%, а может быть и менее 0,05% - все зависит от суммы покупки. Но базовый тариф - это примерно 0,05%. И даже если тариф по “народным” ОФЗ окажется в итоге гораздо меньшим – скажем, не 1,5%, а лишь 0,5% от суммы, все равно он будет в 10 раз выше, чем по “классическим” облигациям - в том случае, если оплата этих комиссионных будет возложена на самих покупателей “народных” ОФЗ. Если же предположить, что это каким-то образом ляжет на эмитента, то есть государство, то и в этом случае, скорее всего, “классические“ ОФЗ будут иметь доходность повыше, чем “народные”.

Новые “народные” ОФЗ, нацелены, скорее, на людей, имеющих сбережения, которые превышают сумму гарантирования вкладов. Покупка этих облигаций позволит им, по сути, обеспечить себе гарантии возврата и в части этого превышения.

​В России уже два года существуют так называемые “индивидуальные инвестиционные счета” (ИИС). Законодательство о них также предполагает 3-летний срок, в течение которого частное лицо, открывшее такой счет, не может его закрыть, если хочет воспользоваться специально предусмотренными для этого налоговыми льготами. По идее, и ИИС, и новые “народные” ОФЗ создаются властями с целью привлечения в экономику именно “длинных” денег, причем в обоих этих случаях – именно денег населения. Но в какой мере можно утверждать, что одно дополняет другое?

Владимир Харченко:

- Мне кажется, это вещи не совсем связанные. Ведь даже без “народных” ОФЗ частные лица вполне могли воспользоваться ИИС для покупки “классических” облигаций, и схема была бы полной. Поэтому это лишь дополнительная возможность покупать немного другой актив, лишь похожий на “классическую” ОФЗ. Но все-таки он больше напоминает депозит, только не банка, а государства, учитывая, что его нельзя продать или передать. А средства, которые хранятся на ИИС, и финансовые инструменты, которые “управляются” с этих счетов – акции или облигации, все-таки больше относятся к классическим инвестициям в ценные бумаги. К которым нельзя отнести эти “народные” ОФЗ.

Денис Порывай:

- Это все-таки разные рынки, да и сама идея ИИС пока не особо сработала - какого-то большого притока частных вкладчиков на рынок ценных бумаг мы не увидели. Хотя подвижки есть, и уже немало людей покупают ОФЗ, которые обращаются на бирже. Доходность по ним выше, чем по депозитам в банках. А новые “народные” облигации - это все же попытка найти новых частных инвесторов среди тех, которые пока не сильно разбираются в финансовых рынках, не имеют достаточной информации и по каким-то причинам не инвестируют в государственные бумаги. Вот для них и придуман этот новый инструмент – удобный, с точки зрения оформления покупки.

Владимир Харченко:

- Сейчас на этом поле происходит немало перемен. Скажем, предполагается распространить налоговые льготы, подобные тем, которые действуют в отношении ИИС, и на другие финансовые инструменты. Например, если раньше не облагались налогом купоны лишь по ОФЗ и по муниципальным облигациям, то теперь предлагается распространить эту практику и на корпоративные облигации. Так что в принципе самих вариантов инвестирования для частных инвесторов станет заметно больше.