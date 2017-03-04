Представитель Обамы: утверждения Трампа о прослушивании ложны

Обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в адрес бывшего президента Барака Обамы – "просто-напросто фальшивка" , заявил представитель бывшего главы Белого дома. Кевин Льюис подчеркнул, что ни сам Обама, ни кто либо другой из официальных лиц в Белом доме никогда не отдавал распоряжений об установлении слежки за кем бы то ни было из граждан США.

В заявлении Льюиса подчеркивается, что "кардинальным правилом администрации Обамы было: ни одно официальное лицо в Белом доме никогда не вмешивается в ход независимых расследований, проводимых Министерством юстиции США".

Ранее 4 марта одной из главных американских новостей стало заявление Трампа, опубликованное им в твиттере. Глава Белого дома назвал "ужасным" дошедшее до него известие о том, что его разговоры прослушивались в резиденции "Трамп-тауэр" непосредственно перед победой на выборах.