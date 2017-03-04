Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу Белого Дома Барака Обаму в прослушке его телефонов еще до выборов в ноябре прошлого года. В микроблоге "Твиттер" Трамп написал ряд постов, в которых осудил слежку, сравнив её с Уотергейтским скандалом. По словам Трампа, "хороший адвокат может построить на основании этого факта выигрышное дело". Обама пока не прокомментировал заявление Трампа.

Накануне немецкий журнал Der Spiegel написал, что участившиеся в последние время сообщения в СМИ о контактах членов команды Трампа с российскими чиновниками были заранее подготовлены Бараком Обамой. По информации источников журнала, спецслужбы по указанию Обамы вели слежку за Трампом во время предвыборной кампании, в частности, прослушивая телефоны в Трамп-тауэр.

На этой неделе СМИ сообщили, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс провел две встречи с российским послом во время предвыборной кампании в прошлом году. В контактах с Россией пресса обвинила и зятя Трампа Джареда Кушнера, занимающего должность его старшего советника. В феврале ушёл в отставку помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, после того как выяснилось, что он обсуждал санкции против России во время телефонного разговора с российским послом в Вашингтоне.

Установка республиканцами микрофонов в штаб-квартире Демократической партии в отеле “Уотергейт” в Вашингтоне привела в 1974 году к отставке президента Ричарда Никсона. Это единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.