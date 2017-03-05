Штурм и ультиматум

В пятницу Центробанк отозвал лицензии у двух татарстанских банков – Интехбанка и Татфондбанка (второго по величине в республике, контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Татарстана). Из-за банкротства пострадали более 35 тысяч юридических лиц, на которых работали около 300 тысяч человек, сообщается на сайте "Открытой России". В субботу клиенты банков, у которых отозвали лицензии, взяли штурмом региональный кабинет министров и передали свой ультиматум лично в руки премьер-министра республики Ильдара Халикова, – сообщает корреспондент "Idel.Реалии" Регина Хисамова.

Ранним субботним утром в Торгово-промышленной палате Татарстана собралось много людей – большинство из них клиенты Татфондбанка и Интехбанка, чьи лицензии в пятницу отозвал регулятор. Для них это событие стало сродни грому над не очень ясным, но все же обнадеживающим небом – все два с лишним месяца активисты боролись за санацию банков.

Они больше двух месяцев выходили на пикеты, митинги, встречались с властями, создавали петиции, писали письма и обращения. 80 дней каждый день несколько сотен человек общались виртуально и обсуждали последние новости своего банка.

В субботу их вынудил встретиться в Торгово-промышленной палате отзыв лицензии. В пятницу вечером активисты решили, что нужно выработать совместный план действий и перейти к новой стадии борьбы. Уже к ночи они сделали первый шаг – заявили об ультиматуме президенту Татарстана. Звучит он так: опротестовать решение Центробанка РФ об отзыве лицензий у татарстанских банков и возместить пострадавшим клиентам потерянные средства в полном размере или клиенты потребуют отставки Рустама Мининиханова. Президент Татарстана должен принять решение до 6 марта.

"ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!"

– Что предпринимает власть Республики Татарстан, чтобы решить текущую ситуацию? – поинтересовался у представителей власти на встрече в палате один из клиентов.

– Вы имеете в виду по банку или по предпринимателям? – очень тихо в микрофон спросил первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

В ответ зал зашумел – собравшиеся оказались недовольны нерешительностью чиновника, но из-за многоголосия следующий клиент не дождался ответа на предыдущий вопрос и начал свое выступление.

– Налоговая считает нас недобросовестными только потому, что мы не оплатили вовремя, – начал молодой человек. – Где основание? Деньги у вас на счету! Это ваши проблемы.

– Мы уже говорили, что никаких денег мы не получали, – заявил в ответ представитель налоговой. – Исходя из той практики, которая сложилась, мы рассматриваем все заявления.

– Почему вы нас не вызываете? – вопрос молодого человека почти затерялся в выкриках остальных пришедших на встречу.

– Мы получили 906 заявлений, 190 рассмотрено. По остальным ждем информацию из банка. Дальше мы смотрим ситуацию, – пытался объяснить представитель налоговой.

– Вы еще не устали это слушать? Еще не устали? – обрывает на полуслове представителя налоговой активистка Александра Юманова. – Не устали налоговую слушать 20 раз? Мы – устали.

– Когда нам стыдно станет? – кричит мужчина, привставая со своего места.

Он имеет в виду выступление другой представительницы налоговой службы около месяца назад на такой же встрече в Торгово-промышленной палате. Тогда она заявила, что клиентам банков еще будет стыдно, когда банк санируют.

– Всем тем организациям, которые прямо или косвенно принадлежат республике, через ультиматум также выдвинуты требования. Мы требуем любыми средствами, в том числе с помощью отъема, вернуть все деньги вкладчикам, – пояснила Юманова. – Пусть Минэкономики сидит и думает, как это сделать. Пусть продаст мне акции "Татспиртпрома" – я согласна. Варианты решения есть.

Зал разрывают аплодисменты.

– Пусть наши деньги вернет нам наша республика!

Аплодисменты становятся громче.

– А вы не выходили с инициативой к федеральным властям о том, чтобы как-то изменить ситуацию? Мы поняли, что вы не можете что-то сделать – у вас закон такой, но закон должен изменяться, – поинтересовался мужчина у представителя налоговой службы.

– Еще раз скажу. Мы – исполнительный орган, – ответил он и вызвал тем самым негодование собравшихся.

– Позор! Позор! Позор! – закричали они.

– Вы на наши деньги зарплату получаете! – напомнила Юманова.

– Зачем нам такая власть? – поддержала ее одна из активистов.

Мы увидели сейчас полную недееспособность государственной власти

– Халиковавотставку.рф! – выкрикнул кто-то из присутствующих, напоминая о недавно созданной петиции с требованием отставки Халикова.

– Не в отставку, а в тюрьму! – бескомпромиссно заявил кто-то.

– Мы увидели сейчас полную недееспособность государственной власти, – начал было свое выступление глава регионального отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов, но его перебили аплодисментами. – Мне только что пришло сообщение о том, что сейчас в кабинете министров проходит экстренное совещание. Я предлагаю выйти, пойти туда и потребовать их отставки!

Слова политика вызывают волну одобрения, люди начинают собираться.

"МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ПОЖИМАТЬ ВАМ РУКУ"

Проход от Торгово-промышленной палаты внизу улицы Пушкина до площади Свободы занял несколько минут. Колонна сильно растянулась, но, подходя к намеченной цели, протестующие ожидали отстающих.

– Источник власти пришел! – закричал кто-то из активистов, подходя к перегородившему им дорогу сотруднику полиции.

– Кто-то один-двое заходите, остальные – нет, – заявляет он им.

Несмотря на это, люди двинулись к самому входу в кабмин, но решили не входить и вновь подождать тех, кто еще не успел дойти.

– Никто не заходит пока, ждем! Пусть Халиков сам к нам выходит. Слуги народа, выходите!

В этот момент мужчина, оказавшийся на улице, но явно работающий в кабмине, открывает дверь и быстро заходит внутрь. Женщина из протестующих решила воспользоваться ситуацией и схватилась за ручку двери, но мужчина оказался сильнее.

– Позор! Позор! Позор! – закричала и захлопала толпа.

– В отставку! В отставку! В отставку! Верните деньги! Верните деньги! – сменили через минуту лозунги собравшиеся.

Через несколько мгновений еще несколько чиновников решили прорваться через протестующих и войти в здание. На этот раз протестующие смогли ухватиться за дверь крепче, но сила оказалась и в этот раз не на их стороне.

– Верните наши деньги!

– Не кричите!

– Я не кричу, у меня голос такой!

Еще немного позже чиновникам и протестующим удалось договориться – внутрь войдут трое и один человек с камерой. Марсель Шамсутдинов, Александра Юманова и представитель от доверительного управления, а в качестве оператора отправился лидер "Трудовой партии России" в Татарстане Иван Климов. Не без труда и уговоров активистам удалось пройти.

Сотрудники охраны поинтересовались у вошедших, обязательно ли снимать. Активисты сказали, что так смогут показать, что было, и "успокоить" тех, кто остался за дверями.

У входа их ждал сам премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

– Здравствуйте, – Халиков каждому пожал руку.

– Мне не очень хочется пожимать вам руку, – честно заявила Юманова.

– Я вас слушаю, – как будто не заметив слов девушки, сказал Халиков.

– А давайте сядем и огласим наш ультиматум, пригласите нас за стол, – прервала уже начавшего говорить Шамсутдинова девушка.

Через несколько секунд они вошли в пресс-центр кабмина. Активисты сняли верхнюю одежду и сели за стол.

Халиков переписал на листок имена.

– Можно начинать? – спросила Юманова. – Дождавшись одобрительного ответа, она начала рассказ. Мы, "Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка", выдвинули вчера вечером ультиматум президенту Татарстана Рустаму Минниханову, состоящий из двух пунктов: требуем опротестовать решение Центробанка РФ об отзыве лицензий у татарстанских банков и возместить пострадавшим клиентам потерянные средства в полном размере. Срок исполнения ультиматума три дня. В противном случае мы будем требовать отставки Рустама Нургалиевича. Мы должны пояснить, что знаем, откуда можно взять ориентировочно 40 миллиардов рублей, которых не хватает, чтобы выплатить всем деньги. У нас есть ТАИФ, "Татэнерго". Надо взять у них и раздать гражданам республики.

– Для выработки этих требований мы предлагаем создать рабочую комиссию с нами и кабинетом министров под руководством вас, Ильдар Шавкатович. Начать проработку нужно немедленно, желательно сегодня, – дополнил ответ Юмановой Шамсутдинов.

– Все? – поинтересовался Халиков.

– Да, все. Все понятно в нашем ультиматуме?

– Да, все, спасибо.

– Он будет передан президенту Татарстана?

– Да, обязательно, – уже вставая, заявил Халиков.

Активисты, выйдя на улицу, рассказали всем, что произошло внутри, и приняли решение пойти "погулять" к ТАИФу.

"ПУСТЬ ПОКАЖУТ ЭТО ПИСЬМО!"

Прогулка к ТАИФу нужна была активистам для того, чтобы увидеть своими глазами то письмо, которое якобы отправила компания в Центробанк. В нем она заявляет, что готова стать санатором. О таком желании нефтяной компании писали СМИ несколько дней назад.

К зданию ТАИФа на Щапова протестующие дошли без проблем. Но вот высокий железный забор миновать не удалось – калитка заперта на электронный замок. За воротами стоял охранник, которого и попросили передать, что пришедшие хотят встретиться с руководством компании. Охранник пообещал передать эту информацию.

– Пусть покажут это письмо! – выкрикнул мужчина из толпы.

Через несколько минут к ТАИФу съехалось несколько автомобилей полиции, а сотрудники, выйдя из них, стали присматриваться к активистам.

– Встречу! Встречу! Встречу! – подхватила толпа, но подошедший сотрудник полиции сделал им замечание о том, что это может быть расценено как нарушение закона о митингах.

Спустя минут 20 протестующие поняли, что руководство компании не намерено выходить к ним. Решив, что это подтверждает их мнение о том, что такого письма и вовсе не было, активисты разошлись по своим делам.

Клиенты банков также успели заявить, что в воскресенье намерены встретиться с Алексеем Навальным, который прибудет на открытие своего предвыборного штаба в Казань. Также Александра Юманова заявила, что, начиная со вторника, на каждый день они заявили пикеты в республиканской столице. Чуть позже, в полдень, в Торгово-промышленной палате состоялась встреча клиентов банков с министром юстиции Татарстана Ларисой Глуховой. Она заявила, что по требованию пострадавших 6 марта, в понедельник, будет выражена позиция властей.