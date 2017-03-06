Токио и Сеул сообщили о запуске баллистических ракет Пхеньяном

Северная Корея вновь запустила несколько ракет большой дальности. Как заявил 6 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ракет было четыре. Три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в экономической зоне Японии.

Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, заявило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.

Подробностей того, какие именно ракеты были запущены, и сколько их было, не сообщается. Однако южнокорейские военные не исключили, что это могли быть межконтинентальные ракеты. Сеул расценивает этот запуск как протест против совместных маневров США и Южной Кореи.

Последний запуск ракеты КНДР производила 12 февраля. Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетное испытание Пхеньяна, пригрозив КНДР "дальнейшими серьезными мерами".

В прошлом году Северная Корея осуществила 2 ядерных взрыва и более 20 ракетных пусков.