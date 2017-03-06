СМИ: российский генерал пострадал при нападении на колонну в Сирии

Российский генерал-майор Петр Милюхин, о ранении которого в Сирии сообщалось ранее, пострадал в результате подрыва бронеавтомобиля, на котором ехал с авиабазы Тияс в город Хомс 16 февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны России.

Автомобиль "Тигр", в котором вместе с Милюхиным ехали еще пять человек, был подорван радиоуправляемым фугасом, когда двигался в составе военной колонны. Погибли четверо российских военнослужащих; "Коммерсантъ" называет имена двоих из них – это старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. По данным издания, 19 февраля их похоронили в Екатеринбурге и Пензе.

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин, который направлялся для осмотра состояния сирийской армии, в результате нападения потерял глаз и обе ноги. Его доставили сначала на авиабазу Хмеймим, а затем – в Москву, в госпиталь имени Бурденко.

На минувшей недели в СМИ появилась информация, что Петр Милюхин подорвался на мине под Пальмирой. Тогда же Министерство обороны сообщило, что город полностью освобожден от отрядов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". О гибели четырех россиян, которых агентство "Интерфакс" назвало военными советниками, стало известно 20 февраля.