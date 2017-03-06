В Казахстане приняты поправки, расширяющие роль парламента

Депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в конституцию. Изменения, как заявили власти Казахстана, призваны обеспечить передачу ряда президентских полномочий правительству и парламенту. Президент страны Нурсултан Назарбаев направил документ в Конституционный Совет, сообщает Радио Азатык.

В частности, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета.

Кроме того, законопроект расширяет роль мажилиса (нижней палаты) при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабинета министров.

Статус первого президента Казахстана закрепляется еще в одной статье Конституции. 76-летний Нурсултан Назарбаев находится у власти в Казахстане с апреля 1990 года. В 2010 году ему был официально присвоен титул "Лидер Нации".

В декабре 2016 года он поручил специальной комиссии рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, отметив однако, что Казахстан все равно останется государством с президентской формой правления.

Действующая Конституция Казахстана была принята в 1995 году на общенациональном референдуме, в нее неоднократно вносились изменения.