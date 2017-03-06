Чудновец выходит на свободу

6 марта Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Об этом сообщил из зала суда адвокат Алексей Бушмаков. Муж Евгении Андрей Мясников рассказал Радио Свобода, что она может выйти из колонии сегодня вечером или завтра утром - документы об освобождении уже отправлены из суда в колонию.

Заседание по делу Чудновец проходило в закрытом режиме. Кассационное представление на приговор жительнице Курганской области Евгении Чудновец в Верховный суд внес замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Чудновец приговорили к лишению свободы на шесть месяцев по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" за репост в социальной сети "ВКонтакте" видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком, снятого в детском лагере в Катайске Курганской области. Сама воспитательница объяснила, что не смогла пройти мимо вопиющего случая. К уголовной ответственности были привлечены двое вожатых лагеря.

В декабре 2016 года Курганский областной суд смягчил наказание Чудновец до пяти месяцев. Она была этапирована из СИЗО Екатеринбурга в ИК-6 Нижнего Тагила. В начале января 2017 года Чудновец поместили в карцер за то, что она закрывала ноги одеялом, находясь в камере.

Как писала "Новая газета", изначально видеоролик с издевательством над ребенком опубликовал пользователь с ником Валерий Лиса, за которым скрывался местный предприниматель Эрнст Данелян. Знакомые Чудновец рассказали, что предприниматель был знаком с Чудновец и испытывал к ней неприязнь.

Евгения Чудновец дважды обжаловала приговор и заявляла, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной. Защита Чудновец обжаловала вынесенный ей приговор в Европейском суде по правам человека. 23 февраля Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец. Гражданский муж Евгении Андрей Мясников тогда сообщил Радио Свобода, что она услышала о решении Генпрокуратуры по радио и позвонила его обрадовать:

– Это просто отличная новость! Я рад, что прокуратура признала свои ошибки. У нас Катайский суд, прокуратура просили для Евгении пять лет, потом прокуратура Курганской области просила наказание, не связанное с лишением свободы, и тут, наконец, они признали ошибки. Но это стало возможно благодаря еще многим людям – депутатам, правозащитникам, которые писали запросы в Генпрокуратуру. Спасибо всем неравнодушным людям, которые писали различные запросы и жалобы в Генеральную прокуратуру! Я думаю, это все очень сильно повлияло и на это решение, – сказал Мясников.

22 февраля 2017 года Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину, который покинул колонию 26 февраля. В интервью Радио Свобода правозащитница Ольга Романова предположила, что отмена приговоров Дадину и Чудновец – это часть предвыборной кампании 2018 года, так как несправедливые судебные решения и сфабрикованные уголовные дела – одна из самых болезненных тем в современной России.

– Я полагаю, что это – "выборы животворящие". Это примерно та же самая плоскость, что и борьба с коррупцией. Мы видим, что Антон Вайно – новый глава Администрации президента, и его заместитель Сергей Кириенко – не дураки. Они нащупали самую, наверное, болезненную точку в России сейчас – судебная, следственная и прокурорская несправедливость. С коррупцией мы видим, что происходит, – перехватывается повестка у оппозиции, – и вот теперь они, судя по всему, пошли в суды. На самом деле, пока не происходит ничего системного, ничего такого, про что можно сказать – фундаментальное достижение. Все равно чье – гражданского общества, власти, лично Путина, лично Кириенко. Есть пока точечные отмененные решения, – полагает Ольга Романова.