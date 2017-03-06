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Суд отменил приговор Евгении Чудновец, осужденной за репост видео

Евгения Чудновец

Евгения Чудновец

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Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Об этом сообщает "Интерфакс". На закрытом заседании в понедельник суд удовлетворил жалобу заместителя генерального прокурора России.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

Она дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной. Защита Чудновец обжаловала вынесенный ей приговор в Европейском суде по правам человека.

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