Дверь штаба Навального в Нижнем Новгороде залили монтажной пеной

Двери здания в центре Нижнего Новгорода, где в понедельник открывается избирательный штаб Алексея Навального, были залиты монтажной пеной. Об этом "Интерфаксу" сообщила руководитель нижегородского штаба оппозиционера Анна Степанова.

По ее словам, монтажную пену с дверей уже убрали. Она отметила, что накануне активисты предупреждали полицию о том, что готовится провокация. Степанова также рассказала "Медиазоне", что собственнику помещения, где расположен штаб, предлагали прекратить сотрудничество с Навальным. После отказа ему прислали сообщение с угрозой уничтожить помещение.

Самого оппозиционера на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде в понедельник встретила группа людей с плакатами и криками: "Иностранный агент!", "Навальный, почем Родина!"

В конце прошлого года Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России. В начале февраля после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" суд приговорил оппозиционера к пяти годам условного лишения свободы.

Несмотря на обвинительный приговор и запрет участвовать в выборах, Навальный продолжает предвыборную кампанию.