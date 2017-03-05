Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Казани

В Казани открылся предвыборный штаб Алексея Навального. Об этом в Твиттере сообщили соратники оппозиционера. Выступая на пресс-конференции, политик заявил, что российским регионам, в том числе Татарстану, необходимо предоставить "больше денег и власти".

Ранее уже были открыты штабы Навального в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Уфе. На завтра запланировано открытие предвыборного штаба политика в Нижнем Новгороде.

Навальный в конце прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России. В начале февраля после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" суд приговорил оппозиционера к пяти годам условного лишения свободы.

Несмотря на обвинительный приговор, Навальный продолжил предвыборную кампанию. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Кремле действия политика считают "странными", поскольку закон запрещает участвовать в выборах осужденным по тяжкой статье.

Леонид Волков, соратник Навального, ранее заявлял, что подписи в поддержку выдвижения оппозиционера на пост президента оставили уже около 120 тысяч человек, а на ведение кампании собраны более 20 миллионов рублей.

Всего Навальному предстоит собрать еще около 180 тысяч подписей и не менее 130 миллионов рублей. Необходимы также 77 действующих предвыборных штабов.