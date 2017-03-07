Россия: возможны варианты. Эфир в 19:05

Есть ли у России возможность модернизации в условиях конфронтации?

Дискуссия в в Барнауле на 15-й конференции "Сибирский Давос": "Россия 2017: сценарии развития в условиях конфронтации и санкций" которую проводили фонд Наумана и Владимир Рыжков. Участвуют: Евсей Гурвич, Владимир Милов, Лилия Овчарова, Владимир Гимпельсон, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер,Сергей Дьячков, Наталья Зубаревич.

Ведет передачу Михаил Соколов.