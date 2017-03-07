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Политика

Россия: возможны варианты. Эфир в 19:05

Политик Владимир Рыжков и Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен ( Фонд Фридриха Науманна за Свободу)

Политик Владимир Рыжков и Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен ( Фонд Фридриха Науманна за Свободу)

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Наталья Зубаревич, Евсей Гурвич, Владимир Милов - о сценариях развития РФ в условиях конфронтации

Есть ли у России возможность модернизации в условиях конфронтации?

Дискуссия в в Барнауле на 15-й конференции "Сибирский Давос": "Россия 2017: сценарии развития в условиях конфронтации и санкций" которую проводили фонд Наумана и Владимир Рыжков. Участвуют: Евсей Гурвич, Владимир Милов, Лилия Овчарова, Владимир Гимпельсон, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер,Сергей Дьячков, Наталья Зубаревич.

Профессор Наталья Зубаревич о проблемах регионов
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Ведет передачу Михаил Соколов.

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