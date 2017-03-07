Сбербанк начал обслуживать клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР"

Сбербанк начал обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Там заявили, что ранее эти услуги не оказывались из-за незавершенных подготовительных работ.

Ранее во вторник издание сообщило, что ни один банк из опрошенных им прямо не заявил о готовности принимать паспорта "ДНР" и "ЛНР". В Сбербанке тогда ответили, что "ДНР" и "ЛНР" официально не признаны, следовательно и их документы не принимаются для банковских операций.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. В Кремле заявляют, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право.