Нацбанк Украины пригрозил санкциями "дочке" Сбербанка

Национальный банк Украины готов ввести санкции против дочернего отделения Сбербанка, если подтвердится информация о готовности материнского банка обслуживать владельцев паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом говорится на сайте Нацбанка Украины.

Ранее за закрытие украинского отделения Сбербанка выступил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, банк, поддерживающий аннексию украинских территорий, не может вести работу на Украине.

О том, что Сбербанк начал обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта "ДНР" и "ЛНР" стало известно днем 7 марта.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. В Кремле заявляют, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право.

