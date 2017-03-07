Брекзит: палата лордов приняла поправку к законопроекту о выходе из ЕС

Палата лордов британского парламента настояла на том, чтобы правительство согласовало с парламентом итоговое соглашение о выходе из Евросоюза. При обсуждения законопроекта о Брекзите, уже поддержанного палатой общин, 366 членов палаты лордов проголосовали за поправку, согласно которой правительство должно получить одобрение парламента на итоговое соглашение с ЕС или разрешение выйти из союза без договоренности с Брюсселем.

Би-би-си отмечает, что последнюю неделю это "уже второе поражение" премьер-министра Терезы Мэй, пытающейся вывести страну из ЕС. Она призывала лордов принять документ без поправок. 2 марта палата лордов потребовала, чтобы правительство гарантировало гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании.

После голосования во вторник в палате лордов законопроект о Брекзите вновь будет рассматриваться в палату общин. Премьер-министр Мэй ранее обещала начать процесс выхода из Евросоюза к концу марта.