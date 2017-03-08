Ты не виновата

Когда осенью в социальной сети facebook проходил флешмоб #яНебоюсьСказать, он вызвал разнообразные эмоциональные реакции, от искреннего сочувствия жертвам до полного отторжения информации о насилии над женщинами. Многие мужчины и даже некоторые благополучные женщины не хотели верить, что практика домашних побоев и бытовых изнасилований является почти банальной, обыденной в постпатриархальных обществах, к которым, несмотря на достижения революционного феминизма первых лет советской власти, относится Россия и бывшие республики Союза.

Реставрация тридцатых свернула все авангардные начинания, в том числе законсервировала успех российского женского движения в том виде, который страна получила в женских профессиях укладчиц асфальта и шахтерок (среди последних в Донецке после раскулачивания трудилась сестра моей бабки, так что история вопроса не чужая). День международной солидарности трудящихся женщин сталинская администрация тоже выхолостила: из даты в честь марша нью-йоркских социал-демократок с требованиями равноправия, сокращения рабочего дня и избирательного права, из дня многотысячных демонстраций и шествий, с которого, по сути, началась Февральская революция в Петербурге, праздник 8 марта в своем историческом развитии превратился в патриархально-сексистский сюжет с мимозами и пьяными возгласами: “Девчонки, что бы мы без вас делали”. При этом пьяные возгласы вполне могут исходить из уст тех же героев, которые прикладывали руку к своей “девчонке” и детям.

Хочется напомнить, что 8 марта – это день борьбы с любой дискриминацией женщин, с ограничением в политических правах, в правах на работе и зарплате по гендерному признаку. Это день стюардесс "Аэрофлота" и менеджеров среднего звена, продавщиц и уборщиц, балерин и моделей, юристов и журналистов, преподавателей и профессоров, врачей и медсестер, крестьянок и шахтерок. И это день, когда не лишним, а правильным было бы вспомнить о домашнем насилии, которое в России необъяснимым образом декриминализуется, очевидно, в рамках новой патриархальности и “духовных скреп”. О насилии против женщин и детей в Москве, Петербурге и других крупных городах сегодня будет говорить на семинарах, вечерах и конференциях те мужчины и женщины, для которых неприемлемы любые виды насилия.

К этому дню мы подготовили видеоролик. Возможно, его будет нелегко смотреть, потому что прямую речь женщин-жертв (это цитаты из социальных сетей) читают девочки. Это знак того, что в семьях мужчин-насильников они являются самыми незащищенными фигурами и могут стать следующими жертвами, если общество будет делать вид, что все происходящее за закрытыми дверьми посторонних не касается. Запись сделана с согласия родителей, которые считают свои семьи благополучными, а социальную проблему актуальной, и не побоялись показать дочерям, что испытывают взрослые женщины, попавшие в ситуацию физического и морального издевательства.

Психологи полагают, что женщинам и детям, пережившим домашнее насилие, нужно постоянно напоминать, и хорошо бы это делать близким: ты не виновата, ты не виноват. Это не твоя вина, что ты попала в фильм ужасов: в отличие от кино, которое можно смотреть по собственному выбору, в жизни невозможно нажать на кнопку “стоп” немедленно. Тебе понадобится понимание, воля и мужество, помощь родных и друзей, помощь кризисных центров, чтобы разорвать цепь побоев и унижений, и вернуться к себе, раненой, но свободной и настоящей.

А для тех, кто считает проблему надуманной, хотелось бы процитировать одну девушку, она написала на своей странице после флешмоба #я могу говорить: знайте, что это происходит не только с вашими подругами. Это происходит с вашими дочерьми, сестрами, тетками, племянницами и бабушками. Это происходит каждый день.

Текст Елены Фанайловой

Видео Александра Расторгуева