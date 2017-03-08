Ложки победы, оружие в шахтах и ЦРУ в вашем телевизоре

Доброе утро!

7:40 выражают солидарность с трудящимися женщинами в их борьбе за равноправие и дальнейшую эмансипацию. “Ложки победы” – нечто вроде подарка.

Предназначаются они на самом деле для чемпионата мира по футболу “как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России”. Похоже на учебные палочки в японском ресторане – разница в том, что учебные ложки требуют “проведения ряда исследований”, на которые и уйдет целый миллион выделенных Путиным рублей. Интервью с изобретателем ложек, миллионером из Электростали читайте здесь.

Путин тоже сделал подарок к женскому дню – помиловал Оксану Севастиди, осужденную на семь лет за смску о передвижении военной техники, которую она отправила приятелю перед войной с Грузией. Севастиди будет добиваться отмены приговора. Жительница Сочи Екатерина Харебава, в 2014 году приговоренная к шести годам за аналогичную смску, продолжает сидеть. А Евгения Чудновец, приговор которой отменили в понедельник, решила заняться защитой прав осужденных женщин.

Обыск эпических масштабов прошел в Международном центре Рерихов в Москве. Изъяты 200 экспонатов. По версии МВД, обыск проводился в связи с делом о банкротстве Мастер-банка, а по версии музея – в рамках отъема особняка, в котором он располагается. В сети циркулируют слухи, что искали шамбалу.

В Сирии, по данным независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team, погиб еще один российский военнослужащий – Василий Юрлин.





Теперь целый список российских “не”-новостей:

Бюст Николая II в Симферополе не мироточит. К такому выводу пришла специальная церковная комиссия, тщательно осмотревшая памятник.

Вечный огонь в Омске больше не горит. Денег нет.

LinkedIn не договорился с Роскомнадзором. Сеть останется заблокированной в России.

Власти Петербурга не согласовали митинг в защиту Исаакия и Пулковской обсерватории на Марсовом поле. Сказали заявителям, чтоб те шли в Удельный парк.

Российским детям больше не будут давать странные имена – Госдума не велит. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Михаил Ходорковский больше не будет председателем “Открытой России”.

Путина, скорее всего, будут выбирать на следующий год в день присоединения Крыма.

В Крыму судят Николая Семену – журналиста, который писал для Радио Свобода. Его обвиняют в том, что призывал “к нарушению территориальной целостности России”. А в Международном суде ООН в Гааге, где слушается дело “Украина против России”, один представитель РФ сказал, что война на востоке Украины началась из-за “свержения власти” в Киеве, а другой объяснил наличие вооружений у сепаратистов тем, что они захватили его в местах хранения оружия бывшей советской армии, которые находились в шахтах. Это новое слово в теории военторгов.

В Украине арестован отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Кто он такой, почему его хотят посадить и зачем вообще шум, хорошо объясняется здесь. И еще о деньгах: Нацбанк Украины грозит санкциями работающей в Украине дочки Сбербанка в связи с тем, что Сбер начал принимать паспорта так называемых ДНР и ЛНР. Глава украинского МИД Павел Климкин по результатом встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сказал, что "вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов" и что никакой отмены санкций против России не будет.

Палата лордов приняла еще одну поправку к закону о брекзите – она обязывает правительство Великобритании представить на одобрение парламента итоговое соглашение о выходе из Евросоюза. Теперь закон опять уйдет в палату общин. Сможет ли Тереза Мэй начать переговорный процесс в конце марта, теперь не очень понятно.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, который только что справился с кризисом в собственной партии, начавшимся в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в коррупции, опять попал в оборот: журналисты нашли у него незадекларированный кредит в 50 евро. Фийон утверждает, что уже расплатился.

Самое главное. ЦРУ умеет превращать телефоны и телевизоры в прослушивающие устройства и перехватывать сообщения в WhatsApp, Telegram и Signal до стадии шифрования. Секретный хакерский центр ЦРУ находится во Франкфурте-на-Майне на территории консульства США. Подтверждения всему этому будто бы содержатся в архиве документов из внутренней сети Центра по киберразведке ЦРУ, которые выложены на WikiLeaks. Дональд Трамп пока по этому поводу ничего не твитил – он продолжает ругать Обаму.

И об утратах. В зоопарке Туари недалеко от Парижа браконьеры застрелили носорога и отпилили ему бензопилой один из рогов. Килограмм такого рога стоит больше 60 тыс. долларов, рог весит несколько килограммов.

В трех ссылках сегодня будут три интервью:

С Эллендеей Проффер – о советских литературных старухах. О Лиле Брик она говорит, в частности, следующее: “Надежда Яковлевна могла сказать по поводу Лили что-то типа “я уважаю Лилю Юрьевну, она же профессионал”. Насколько я понимаю, в русском языке это иногда означает какие-то сексуальные вещи”. Интересно узнавать новое о родном языке!

О языках, которые мы не знаем, – в интервью с главой Google Translate Бараком Туровски. Самый популярный запрос, по его словам, связан как раз с “какими-то сексуальными вещами”.

И тоже частично о сексе – разговор с антропологом Ильей Утехиным. Он пытается объяснить, почему в России боятся обсуждать смерть, секс и Крым.

Искренне ваши,

Семь-сорок