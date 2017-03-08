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Тимати удалил фотографию с частного самолета Кадырова

Удаленная фотография Тимати на борту самолета, который, предположительно, принадлежит Рамзану Кадырову

Удаленная фотография Тимати на борту самолета, который, предположительно, принадлежит Рамзану Кадырову

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Российский певец Тимати удалил из своего инстаграма фотографию, которая, предположительно, была сделана на борту частного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фотография была опубликована во вторник. Тимати подписал ее словами: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Певец сопроводил публикацию ником Кадырова. Позднее фотография была удалена, однако она сохранилась в социальных сетях.

Тимати неоднократно заявлял, что он близко общается с Кадыровым. В 2013 году певец опубликовал фотографию с борта боевого вертолета главы Чечни. В 2014 году Кадыров присвоил Тимати звание "Заслуженного артиста Чеченской Республики".

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