Тимати удалил фотографию с частного самолета Кадырова

Российский певец Тимати удалил из своего инстаграма фотографию, которая, предположительно, была сделана на борту частного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фотография была опубликована во вторник. Тимати подписал ее словами: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Певец сопроводил публикацию ником Кадырова. Позднее фотография была удалена, однако она сохранилась в социальных сетях.

Тимати неоднократно заявлял, что он близко общается с Кадыровым. В 2013 году певец опубликовал фотографию с борта боевого вертолета главы Чечни. В 2014 году Кадыров присвоил Тимати звание "Заслуженного артиста Чеченской Республики".