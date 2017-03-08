Российская миссия ОБСЕ: "Гендерное равенство? Не сегодня"

В официальном твиттере постоянного представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) появилась запись со словами: "Гендерное равенство? Не сегодня". Таким образом российские дипломаты "поздравили" женщин с 8 марта.

Ранее в среду в Москве были задержаны активистки, которые вывесили на одной из башен Кремля баннер со словами: "Национальная идея – феминизм". На еще одном баннере было написано: "200 лет мужчины у власти. Долой!". Позднее активисток отпустили из полиции.

8 марта отмечается Международный женский день. В России проживают почти 79 миллионов женщин – это более половины населения страны.