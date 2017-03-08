МИД Украины предоставит суду в Гааге непубличную переписку с Москвой

Министерство иностранных дел Украины передаст в Международный суд ООН в Гааге всю непубличную переписку с российским внешнеполитическим ведомством, которая связана с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом со ссылкой на представителя украинской стороны в Международном суде, американского юриста Давида Зионца, сообщает "Европейская правда".

По словам Зионца, решение о передаче непубличной переписки было принято в ответ на заявления России о том, что Украина якобы не предъявляла Москве конкретных претензий в связи с действами Кремля в Донбассе и в аннексированном Крыму.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины против России. Киев требует привлечь Кремль к ответственности за нарушение двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Иск был подан в середине января, его рассмотрение началось 6 марта.

Накануне представители России на слушаниях по этому делу заявили, что причиной конфликта на востоке Украины стало "свержение власти" и "переворот", который состоялся в Киеве. Наличие оружия у сепаратистов в Донбассе российская сторона объясняет оставшимися на востоке Украины бывшими базами советской армии.

Доказательства об использовании сепаратистами новейшего оружия, которое имеется на вооружении только в российской армии, представитель Кремля не прокомментировал.